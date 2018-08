Leonardo DiCaprio (43) geniet van zon, zee, strand én Camila Morrone (21) KDL

15u11 1 Celebrities Leonardo DiCaprio (43) heeft het momenteel erg druk met de opnames van maar liefst drie films, maar tussendoor heeft hij toch wat tijd voor ontspanning met zijn 21-jarige vriendin Camila Morrone.

Het koppel trok naar Saint Tropez en het Italiaanse Capri en Nerano waar ze onder meer samen gingen snorkelen. De Argentijnse schone heeft het duidelijk naar haar zin naast DiCaprio en geniet met volle teugen van hun cruise samen.

Leonardo en Camila, die naast Victoria’s Secret-model ook de stiefdochter is van Al Pacino, vormen sinds december van vorig jaar een koppel. Camila is het zoveelste model waar Leonardo voor valt, in het verleden had hij al relaties met onder anderen Gisele Bündchen, Naomi Campbell en Bar Refaeli.