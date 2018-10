Leonard Cohen maakte een gedicht over Kanye West: "Hij is Picasso niet" MVO

19u37 2 Celebrities Parallel met het komische optreden van Kanye West in het Witte Huis is een gedicht opgedaagd van wijlen Leonard Cohen over de rapper met het grote ego. Het gedicht heeft als titel "Kanye West is Picasso niet" en telt 21 verzen. Muzikante Amanda Shires publiceerde het gedicht op Twitter, waar het vrijdag al meer dan 4.800 keer werd gedeeld.

De Canadese zanger schreef het gedicht in 2015, een jaar voor zijn dood. Het werkstukje is ook terug te vinden in het vorige week verschenen boek 'The Flame', dat gedichten, tekeningen en teksten van de Canadese treurwilg verzamelt.

Het gedicht start met de regel "Kanye West is Picasso niet/Ik ben Picasso". Om te vervolgen met: "Ik ben de Kanye West, die Kanye West denkt dat hij is".

West is berucht als hypernarcist. In 2013 vergeleek hij zich tijdens een concert met de beroemde schilder Pablo Picasso, met beeldhouwer Michelangelo, filmmaker Walt Disney en Steve Jobs van Apple. Op zijn album 'Yeezus' staat een nummer met als titel 'I Am a God'. In zijn liedjesteksten alludeert West herhaaldelijk op zijn Christusachtige uitstraling.

Donderdag heeft president Trump de rapper in het Witte Huis ontvangen. De ontmoeting van de superego's leverde komische taferelen op.

Cohen was bij leven en welzijn een stuk bescheidener dan West, al werd hij als tekstschrijver vergeleken met Nobelprijswinnaar Bob Dylan en songwriter Paul Simon. Maar waar Dylans stem messcherp is, zong Cohen steeds ingehouden en haast monotoon. Cohen overleed in november 2016 op 82-jarige leeftijd in Los Angeles en werd in zijn geboortestad Montreal begraven.

