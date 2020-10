Lenny Kravitz sloeg jaren voor zijn doorbraak een wereldhit af Alexander van Eenennaam

07 oktober 2020

21u16

Bron: AD 0 Celebrities Lenny Kravitz (56) bedankte vijf jaar voor zijn doorbraak met ‘Let Love Rule’ voor het aanbod van de zoon van Motown-baas Berry Gordy om het nummer ‘Somebody’s watching me’ op te nemen. Kennedy Gordy scoorde er als Rockwell vervolgens zelf een wereldhit mee in 1984, mede dankzij Michael Jackson, die het refrein inzong. Kravitz vond het lied destijds niet bij hem passen.

De rockzanger schrijft dat in zijn autobiografie ‘Let Love Rule’, die hij vandaag uitbrengt. “Was het stom van mij om het niet te doen?”, schrijft Kravitz, die onder de artiestennaam Romeo Blue in de vroege jaren 80 meer aanbiedingen afwees.

Zo ging hij met een demo langs bij Miles Copeland, de broer van Police-drummer Stewart Copeland, die hem een producer opdrong en Kravitz weigerde zijn publicatierechten te behouden. Ook die deal liet hij afketsen, met dank aan zijn vader Sy, een tv-producent die Kravitz had bijgestaan in de gesprekken. “Het verbaast me wel een beetje dat ik zoveel dingen afwees in de periode waarin ik zo vastbesloten was om het te gaan maken. Maar mijn onderbuik zei gewoon nee.”

In het boek, dat hij schreef met co-auteur David Ritz, beschrijft Kravitz de eerste 25 jaar van zijn leven, die hij voornamelijk doorbracht in New York en Los Angeles. Het eindigt bij zijn doorbraak in 1989 met ‘Let Love Rule’.

De zoon van een joodse, blanke tv-producer en een christelijke Afro-Amerikaanse actrice schrijft ook hoe hij ooit op de cover van een tv-gids de foto van actrice Lisa Bonet zag, destijds populair vanwege haar rol als Denise Huxtable in ‘The Cosby Show’. “Ik zei: met haar ga ik trouwen.”

Bij een optreden kwam hij haar jaren later bij toeval tegen en na een innige vriendschap stortten de twee zich in een relatie. Hun huwelijk hield geen stand, maar ze brachten wel een dochter groot; actrice Zoë Kravitz (‘Harry Potter’, ‘Big Little Lies’, ‘High Fidelity’).

Jackson 5

Met zijn vader had Kravitz een moeizame verhouding. Hij kon niet opschieten met de strenge Sy, een man die naar jaren later bleek zijn vrouw meermaals bedroog. Toch was zijn vader verantwoordelijk voor een paar cruciale momenten in zijn leven. Naast de afgewimpelde contractbesprekingen met Miles Copeland verraste Sy zijn destijds 6-jarige zoon door hem in hun woonplaats New York zonder iets te vertellen mee te nemen naar Madison Square Garden, waar the Jackson 5 zou optreden.

Kravitz was helemaal wild van de groep rond Michael Jackson. “Ik deed de danspassen van de broers na en werd de zesde Jackson”, schrijft hij. “Op school schreef ik in mijn schrift: Lennie (officiële schrijfwijze van zijn voornaam, red.) Jackson, Lennie Jackson, Lennie Jackson.”

Eenmaal binnen in de befaamde sporthal annex concertzaal wist de jonge Kravitz nog niet wat hem te wachten stond, maar hij kreeg wel kippenvel toen Aretha Franklin de zaal binnenkwam en achter hem en zijn vader plaatsnam. Kravitz beschrijft het optreden als het mooiste moment van zijn jeugdige leven. “Ik kon het niet geloven. Het was live duizend keer explosiever dan op mijn platenspeler.”

Kravitz, die de coronatijd voornamelijk doorbrengt in zijn huis op de Bahama’s, heeft nog altijd de foto die zijn vader van de show nam aan de muur hangen. “Een van mijn dierbaarste herinneringen. Het is niet alleen een document van een avond die mijn leven heeft veranderd, maar ook een document van mijn vaders liefde en begrip voor wie ik was. Het is frappant hoeveel hij niet van mij begreep, hoever we van elkaar afstonden. Maar op dat moment deed de vonk van zijn begrip het vuur ontvlammen. Die vonk zou bepalen wie ik uiteindelijk zou worden.”

Na een reeks afgewezen aanbiedingen bleek platenmaatschappij Virgin de redding voor Kravitz als muzikant. De platenbazen geloofden in zijn eigen geluid en gingen mee in zijn weigering om zijn muziek te laten klinken zoals Bon Jovi en Van Halen. Zij gaven Kravitz gelijk toen hij de te gelikt gemixte versie van zijn debuutalbum afkeurde.

Na het uitbrengen van zijn lied ‘Let Love Rule’, dat Kravitz op het spoor zette van een succesvolle carrière, stopt het boek. Nog niet aan bod komen de scheiding van Lisa Bonet en zijn nieuwe relaties, onder anderen met de Franse zangeres Vanessa Paradis. Maar, zo belooft de rocker in zijn laatste woorden in het boek: “wordt vervolgd...”

