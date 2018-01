Lenny Kravitz slaat Victoria's Secret-model aan de haak MVO

Lenny Kravtiz (53) kan zijn handen niet van Victoria's Secret model Barbara Fialho (30) afhouden. De twee werden al herhaaldelijk in het openbaar gespot, en zijn waarschijnlijk een koppel.

Kravitz, die in een recent interview nog aan gaf dat hij single was, kan dat verhaal vandaag niet meer hard maken. Alles wijst er namelijk op dat hij opnieuw de liefde heeft gevonden bij het twintig jaar jongere model.

Eerder was Kravtiz verloofd met Nicole Kidman, maar hoewel hij haar nog steeds een fantastische vrouw vindt bekent hij dat ze geen toekomst hadden samen. Zijn 29-jarige dochter, Zoë, werkte zopas nog met Kidman in de serie 'Big Little Lies'. "Ze hadden geen tijd meer met elkaar doorgebracht sinds Zoë nog jonger was en Nicole en ik nog samen waren, dus ik vond het geweldig dat ze op die manier weer herenigd werden," aldus de zanger.