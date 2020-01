Lena Dunham was verslaafd aan pijnstillers: “Ik voelde gewoon niets, ik wilde niet leven” SDE

28 januari 2020

13u20

Bron: Cosmopolitan 0 Celebrities In een openhartig interview met Cosmopolitan heeft actrice Lena Dunham (33) verteld hoe ze zwaar verslaafd raakte aan pijnmedicatie na de breuk met Jack Antonoff (35) en de hysterectomie - een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt - die ze moest ondergaan.

Twee jaar geleden ging het bergafwaarts met ‘Girls’-bedenker Lena Dunham. Ze had net een relatie van bijna zes jaar met muzikant Jack Antonoff beëindigd en ook haar gezondheid liet te wensen over. Lena had net haar baarmoeder laten verwijderen om de symptomen van de chronische ziekte endometriose te verlichten, maar daarnaast leed ze ook aan fibromyalgie - een chronische aandoening die pijn en vermoeidheid veroorzaakt - en de bindweefselaandoening Ehlers-Danlos-syndroom.

“Het werd heel ingewikkeld", geeft ze toe in het magazine Cosmopolitan. “Ik besefte dat ik niet alleen medicatie nam voor de fysieke pijn, maar ook voor de emotionele pijn. En plotseling veranderen die dingen - de benzo’s in het bijzonder (benzodiazepines, een soort angstremmers, red.) - de chemie in je brein en ben je niet meer jezelf. Je bent niet meer aanwezig. Je functioneert niet meer. Op een dag keek ik rond me en lag ik in een bed in het appartement van mijn ouders onder twee dekens, in dezelfde pyjama die ik al drie dagen droeg. En ik dacht: ‘Dit ben ik niet.’ Ik was niet suïcidaal. Ik voelde gewoon niets. Ik wilde niet leven.”

(Lees verder onder de foto.)

Relatiepauze

Daarom besloot Lena om er iets aan te doen. Ze ging naar een afkickkliniek, waar ze 28 dagen verbleef. Daarna stortte ze zich op haar werk. En de actrice maakte ook bewust de keuze om een tijdje single te blijven. “Ik had net een hysterectomie gehad, het was uit met mijn vriendje en ik ging uit elkaar met mijn zakenpartner - ik was echt niet in staat om een paar schoenen te kopen, laat staan om me te verloven. Dus ik bedacht me: ‘Weet je wat? Ik ben al aan het daten sinds ik 15 jaar oud ben. Ik mag wel eens een pauze nemen.’ Nuchter zijn betekent veel meer voor me dan gewoon geen drugs nemen. Het betekent ook dat ik wegblijf van negatieve relaties. Het betekent dat ik een pauze inlas wat betreft daten. En dat is geweldig geweest."

Ze gaat verder: “Het maakt me niet uit of ik in een relatie zit of niet. Het zit zo: als ik iemand ontmoet waarmee ik kinderen kan opvoeden, dan is dat geweldig, maar ik heb al te vaak in mijn leven compromissen moeten sluiten. Daarop ga ik géén compromissen sluiten. De afgelopen twee jaar zijn de beste uit mijn leven geweest. Ik heb het gevoel dat het moeilijk wordt om mij nu nog neer te halen.”