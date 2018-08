Lena Dunham viert haar lichaam met enkele pikante naaktfoto's TK

16 augustus 2018

07u57

Bron: ANP 0 Celebrities Lena Dunham heeft op Instagram twee naaktfoto's gedeeld om haar dankbaarheid voor haar lichaam te tonen. Het was precies negen maanden geleden dat de televisiemaker een hysterectomie onderging, een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt.

"Ik heb nog nooit een negen maanden-jubileum gevierd, en gisteravond realiseerde ik me waarom dat getal gek voelt", schreef Lena bij de foto's. "Omdat ik negen maanden nooit zal vieren zoals ik dat ooit gepland had. Mijn lichaam is redelijk geheeld. Ik vind nog elke dag een nieuwe kneuzing in mijn hart, maar vandaag gun ik mezelf dankbaarheid. In een hele pijnlijke situatie wist ik voor mezelf te kiezen."

De actrice leed aan endometriose, een chronische aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. De ziekte kan veel pijn veroorzaken. "Een vriend van mij doopte mijn baarmoeder om tot Judy, en als ze opspeelde scholden we haar uit. Vandaar de tatoeage op mijn rib: RIPJudy", legt Lena uit. "Vandaag wil ik Judy bedanken voor haar stille vertrek en voor dit lichaam, dat sterker is dan ik ooit had gedacht."