Lena Dunham liet haar eierstok verwijderen: “Ik voel me gelukkiger dan ik in jaren geweest ben” KD

19 oktober 2018

14u53

Bron: Instagram 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Lena Dunham (32) heeft een zware operatie achter de rug. Ze liet haar eierstok verwijderen. “Het was zwaar, maar ik voel me gelukkiger dan ik in jaren geweest ben”, laat de actrice weten.

“Gisteren had ik een twee uur durende operatie om mijn linkereierstok te verwijderen”, schrijft Lena bij een foto op Instagram. “Mijn moeder nam deze foto op de ziekenhuisafdeling negen uur na de operatie, terwijl ik een hele lage bloeddruk had. Mijn eierstok duwde op zenuwen waardoor het moeilijk werd om te wandelen en te plassen. De laatste maand werd het steeds erger en erger tot ik enkel nog een burrito was die zich voordeed als een mens”, vertelt ze met haar kenmerkende gevoel voor humor.

Lena, die eerder noodgedwongen haar verplichtingen moest afzeggen wegens gezondheidsredenen, rekent in de post ook af met critici die het haar kwalijk namen dat ze voor haar gezondheid koos. “Heel wat mensen lieten een reactie na op mijn vorige post waarin ik liet weten te ziek te zijn om de promotour van mijn show verder te zetten. Ze zeiden dat mijn hysterectomie (een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt, nvdr.) de pijn verholpen zou moeten hebben. Dat ik aan acupunctuur zou moeten doen en supplementen zou moet innemen, wat ik ook doe. Dat ik naar een therapeut zou moeten gaan omdat het duidelijk een psychisch probleem is. Ik zit in mijn 25ste jaar therapie, jongens. Dit zijn de vruchten!”

De Amerikaanse probeert de zaken gelukkig te relativeren. “Een belangrijke les die ik hierbij geleerd heb, is dat gezondheid, zoals de meeste dingen, niet lineair is. Dingen gaan beter en dingen gaan slechter. Maar ik voel me gelukkiger dan ik in jaren geweest ben. Ik ben zo gelukkig dat ik een ziekteverzekering heb, net als geld voor de nodige zorgen.”

Al zijn er ook dingen waarbij ze haar ergernis niet kan verstoppen. “Ik ben tegelijkertijd ook geshockeerd over wat mijn lichaam wel en niet voor me doet, en ik kook van woede omdat de toegang tot medische zorg een privilege is in dit land, in plaats van een recht. Ik ben kwaad dat vrouwen extra hard moeten werken om te bewijzen wat we zelf al weten over ons eigen lichaam. En omdat we moeten bedelen om te krijgen wat we nodig hebben om gezond te zijn. Het is vernederend.”