Lena Dunham: "Ik was superslank maar doodongelukkig" SD

11 juli 2018

13u42 0 Celebrities Lena Dunham heeft besloten haar vrouwelijke rondingen en een paar kilootjes meer te accepteren en vooral te omhelzen. De 32-jarige actrice plaatste twee foto's van zichzelf op Instagram, waarop ze zichzelf in haar slankere periode toont, maar bekent toen doodongelukkig te zijn geweest. Op de foto ernaast is ze te zien met haar huidige gewicht en is ze naar eigen zeggen "gelukkig en vrij".

De eerste foto is genomen in april 2017 tijdens opnames voor een kortfilm. De tweede foto toon Lena zoals ze nu is."Links woog ik 62 kilo en kreeg ik de hele dag door complimenten over hoe goed ik eruit zag. Ook werd ik op covers van magazines geplaatst met daarbij artikelen over diëten die werken. Maar ik was constant verkouden, had hoofdpijn en leefde voornamelijk op koffie, pijnstillers en kleine porties suiker. Rechts is mijn gewicht 73 kilo en voel ik me veel beter en vrolijker. Ik eet gezonde snacks, voorgerechten en hoofdgerechten en wordt sterk dankzij het optillen van honden en drankjes," aldus Lena.

De 'Girls'-actrice bekent dat ze haar oude figuur weleens mist, maar zich daar snel overheen zet als ze terugdenkt aan hoe ze zich toen voelde. "Terwijl ik dit typ, voel ik het vet op mijn rug onder mijn schouderblad rollen. Ik teken ervoor."