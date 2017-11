Lena Dunham excuseert zich voor verdedigen beschuldigde verkrachter MVO

Lena Dunham heeft zich geëxcuseerd voor het verdedigen van haar Collega, Murray Miller, die door een actrice beschuldigd wordt van verkrachting. Eerder had de uitgesproken feministe gezegd dat ze de vrouwen die naar buiten komen met hun verhalen over seksueel misbruik toejuicht, maar dat ze dit ene geval niet kon geloven.

De verontschuldiging kwam er in de vorm van een tweet, die ze snel daarna weer verwijderde. "Als feministen leven en sterven we volgens de politiek waar we in geloven. Vrouwen geloven als ze een verklaring afleggen, is iets waar we elke dag opnieuw voor moeten kiezen. Ik had nooit gedacht dat ik een statement zou posten waarin ik een beschuldigde verkrachter verdedigde, maar naïef als ik was vond ik het belangrijk om mijn kijk op de zaak met de wereld te delen. Ik kende Murray zo goed dat ik niet geloofde dat hij zoiets kon doen."

"Nu begrijp ik dat het fout van me was om naar voren te komen met zo'n statement, en het spijt me echt. Ik heb het geluk dat ik een krachtige stem heb in deze wereld. Als ik mijn mening geef, dan geef ik ook een duwtje aan de weegschaal. Dat was verkeerd," ging ze verder.

"Elke vrouw heeft het recht om gehoord te worden, volledig gehoord, en mijn band met de beschuldigde zou geen invloed mogen hebben op de verklaring van die vrouw. Een vrouw geloven is belangrijk zo lang we in een patriarchale samenleving leven. Tot we élke vrouw geloven, zal er geen enkele vrouw geloofd worden. Het spijt me dat ik andere vrouwen heb teleurgesteld."

Murray Miller, schrijver en producer van de serie 'Girls', waarin Lena één van de hoofdrollen speelt, wordt door actrice Aurora Perrineau beschuldigd van verkrachting. Hij zou de vrouw hebben meegelokt naar zijn huis, om haar daar te misbruiken terwijl ze sliep.