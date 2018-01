Lena Dunham en Jack Antonoff na 5 jaar uit elkaar IB

04u37

Na vijf jaar is het over en uit tussen Lena Dunham en Jack Antonoff, de zanger van de bands Bleachers en FUN. Volgens het medium zijn de twee sinds december uit elkaar en was het volgens een bron "een wederzijdse beslissing".

"Ze groeiden uit elkaar, dus het was een vrij logisch besluit voor beide om hun eigen weg te gaan. Er is absoluut geen sprake van ruzie; ze willen niets dan het beste voor elkaar. Alleen gaat dat niet meer samen gebeuren", aldus de bron.

De actrice werd in oktober 2017 voor het laatst op een rode loper gespot met haar liefje. Hoewel ze al een tijdje samen waren, was van een huwelijk (nog) geen sprake. Dunham zei in een eerder interview dat het "meer denkbaar was dat ze zwanger zou raken, dan dat ze zou trouwen".

Woordvoerders van zowel Lena als Jack hebben nog niet gereageerd op de break-up.

