Lena Dunham blijft ring van ex dragen: "De liefde is een cool, machtig, eeuwig ding" MVO

09u29 0 Richard Shotwell/Invision/AP Lena Dunham Celebrities Lena Dunham en Jack Antonoff mogen dan een punt achter hun relatie hebben gezet, de 'Girls'-bedenker is niet van plan de ring die ze van Jack kreeg af te doen.

In een Instagram Story bedankte Lena dinsdag haar fans voor de lieve woorden die ze ontving nadat bekend was geworden dat Jack en zij na vijf jaar uit elkaar zijn gegaan. Daarbij zei ze: "Ik draag de ring die Jack me gaf en die zal ik altijd blijven dragen, want de liefde is een cool, machtig, eeuwig ding dat niet altijd gedefinieerd hoeft te worden volgens de Westerse cultuur, met een begin en een eind. Het kan ook zijn: je bent een druppel water en je gaat weer terug de oceaan in."

Maandag bevestigde een woordvoerder van Lena dat Jack en zij uit elkaar waren. Een bron van E! weet te melden dat die beslissing van twee kanten kwam. "Jack en Lena groeiden uit elkaar en het leek hen logischer de relatie te beëindigen. Ze willen het beste voor elkaar, op welke manier dan ook."