Lego-beeld André Hazes al na zes dagen onthoofd Marlies van Leeuwen

06 juli 2020

10u56

Bron: AD.nl 0 Celebrities Het levensgrote Lego-beeld van André Hazes dat sinds vorige week op de Dam in Amsterdam stond, is na zes dagen al vernield. Dat meldt Het levensgrote Lego-beeld van André Hazes dat sinds vorige week op de Dam in Amsterdam stond, is na zes dagen al vernield. Dat meldt AT5 . Kunstenaar Streetart Frankey plaatste het kunstwerk op de dag dat de overleden volkszanger 69 jaar zou zijn geworden. “Wat een slecht nieuws om de week mee te beginnen.”

Op foto's is te zien hoe het hoofd en de hoed van het Hazes-beeld op de grond ligt - het hoofd is in tweeën gebroken. Op een filmpje is te zien hoe passanten proberen het beeld afgelopen nacht op te knappen, maar vanochtend lagen het hoofd en de hoed toch weer naast het beeld. Het is niet duidelijk of de schade gerepareerd kan worden.

Het beeld werd vorige week geplaatst door kunstenaar Frankey, die het beeld maakte in opdracht van de Amsterdamse ondernemersvereniging. Hij beeldde de volkszanger af in geel-zwart met zijn kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon. De Lego-versie van de zanger zit op een van de betonblokken op het plein, die aanslagen met voertuigen moeten voorkomen. Hazes geldt volgens Frankey ‘als een icoon voor Amsterdammers en is in deze speelgoedversie herkenbaar voor mensen van over de hele wereld’.

Legobeeld André Hazes op de Dam al na zes dagen onthoofdhttps://t.co/wAP8Td6Ycz pic.twitter.com/qvLVztz7x3 AT5(@ AT5) link

Slecht nieuws

Frankey werd vanochtend echter wakker van berichtjes van vrienden die hem vertelden dat zijn beeld in stukken ligt. “Wat een slecht nieuws om de week mee te beginnen”, reageert hij bij onze collega’s van AD. “Ik kan me haast niet voorstellen die iemand hem echt kapot wilde maken. Waarom zou je Hazes niet op de Dam willen hebben? Ik ga ervan uit dat iemand het beeld mee naar huis wilde nemen en met veel kracht aan het hoofd heeft getrokken. Dan is de nek het zwakste punt."

De kunstenaar hoopt dat de vandaal zelf het beeld weer opknapt. “Anders ga ik met de winkeliersvereniging in gesprek wat we kunnen doen. Ik haal in principe nooit iets weg. Streetart blijft, wordt meegenomen of vernield, maar dit is geen fraai gezicht.”

Frankey zei bij de onthulling vorige week dat juist nu het zo rustig is vanwege de coronamaatregelen, het een goed moment was voor het beeld. “Een iconisch Amsterdams standbeeld, dat niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die er staan, maar rustig op z’n legosteen blijft zitten en de stad aanschouwt.”

André is onthoofd maar we hebben hem gefixt pic.twitter.com/WMKFj1VUhP Yuki Hochgemuth(@ YukiHochgemuth) link