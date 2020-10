Leden van Boyzone brachten de nacht door met Stephen Gately’s doodskist: “Hij hield niet van het donker” SDE

Zaterdag was het precies elf jaar geleden dat Stephen Gately, zanger van Boyzone, op 33-jarige overleed. De avond voor z'n begrafenis sliepen de bandleden naast zijn doodskist, schrijft The Sun. "Een prachtige ervaring."

Toen Stephens moeder zich liet ontvallen dat haar zoon niet graag alleen was, besloten Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch en Mikey Graham - de overblijvende bandleden van Boyzone - om hun slaapzakken te gaan halen. Ze brachten de nacht door in de kerk, naast de doodskist van Stephen.

“We besloten alle vier om die vrijdagnacht bij hem in de kerk te blijven", vertelde Ronan daar later over. “We zijn allemaal zo blij dat we het gedaan hebben. Het was onze laatste nacht als vijftal, onze laatste echte nacht samen. We huilden, we lachten en we hoorden hem grapjes vertellen en antwoorden. We hebben niet veel geslapen, maar daar draaide het ook niet om”, voegde hij eraan toe. “Het ging om tijd doorbrengen met Steo. We kenden hem bovendien goed: hij hield niet van het donker en vond het niet fijn om alleen te zijn. Dus ja, het was een fijn moment, met ons vijven. We hebben getoost en gedronken: het was onze manier om hiermee om te gaan en afscheid te nemen."

Stephen stierf op 10 oktober 2009 in z'n vakantiehuis in Mallorca. Z'n lichaam werd ontdekt door echtgenoot Andrew Cowles, met wie hij sinds 2003 getrouwd was. De jongens van Boyzone vlogen naar Mallorca om z'n lichaam naar huis te begeleiden. Later werd bekend dat hij stierf aan een longoedeem.