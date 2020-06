Lea Michele zegt “sorry” na uithaal van ‘Glee’-collega, maar kritiek blijft toenemen: “Ik mocht niet eens met haar aan tafel zitten” BDB

04 juni 2020

11u52

Bron: ANP 0 Celebrities “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand heb veroordeeld op basis van achtergrond of huidskleur, maar blijkbaar heb ik er mensen mee gekwetst.” Lea Michele (33) heeft op Instagram haar verontschuldigingen aangeboden, nadat tegenspeelster Samantha Ware (28) haar beschuldigde van racisme. De knieval van de ‘Glee'-actrice maakt echter niet veel indruk bij haar volgers, zeker nu ook ex-collega Heather Morris (33) op Twitter heeft laten weten dat het niet leuk was om met Michele samen te werken.

De bal ging aan het rollen, toen ‘Glee’-hoofdrolspeelster Lea Michele een steunbetuiging op Twitter postte rond de dood van George Floyd. Het leverde een nijdige reactie op van haar voormalige collega Samantha Marie Ware (28). “Haha, weet je nog hoe je van mijn eerste televisieoptreden een hel maakte? Want ik zal het nooit vergeten”, schreef de actrice, die te zien was in het zesde seizoen van de serie. “Ik geloof dat je aan iedereen vertelde dat je in m’n pruik zou kakken, als je de kans kreeg. Die opmerking en nog een aantal zeer agressieve dingen die je hebt gezegd, deden me twijfelen of ik mijn acteercarrière in Hollywood wel moest doorzetten.”

Lea Michele hulde zich eerst in stilzwijgen, maar intussen heeft de actrice haar verontschuldigingen aangeboden op Instagram. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand heb veroordeeld op basis van achtergrond of huidskleur, maar dat is het punt ook niet. Blijkbaar heb ik er mensen mee gekwetst”, schrijft ze. “Ik heb naar de kritiek geluisterd en ik leer. Het spijt me heel erg, maar ik zal hier in de toekomst beter van worden.”

(Lees verder onder de post.)

De Instagramvolgers van Michele zijn echter niet overtuigd van de publieke knieval van de actrice. “Met woorden kan ik niet uitdrukken hoe goed deze verontschuldigingen is. Met cijfers wel: 0/10”, schrijft een fan. Ook de Amerikaanse zanger Brian Justin Crum is hard: “Ik ben blij dat al die jaren waarin je dacht dat je beter was dan iemand anders je ingehaald hebben.” Breann Overfield, die ooit figureerde in ‘Glee’, schrijft dan weer dat Michele heel onvriendelijk was tegen de minder belangrijke acteurs en figuranten. De actrice verwijderde ook heel wat negatieve commentaren onder haar post.

Respectloos

Intussen hebben ook andere ‘Glee’-collega’s van Michele zich laten horen. Zo schreef Dabier Snell, een zwarte acteur die in 2014 een bijrolletje had in een aflevering van de hitserie: “Meid, ik mocht van jou niet aan de tafel zitten met andere castleden omdat ik ‘daar niet thuishoorde’. Fuck you, Lea.” En ook Heather Morris, die in de show gestalte geeft aan cheerleader Brittany, plaatste een reactie op Twitter. “Laat ik heel duidelijk zijn: haat is een ziekte in Amerika waar we een geneesmiddel voor proberen te vinden. Dus ik wil geen haat verspreiden. Maar Lea heeft anderen zolang respectloos behandeld, dat ik vind dat ze daar wel op aangesproken moet worden. Het was absoluut niet leuk om met haar samen te werken”, aldus de actrice. “Dit lag ook aan ons, want wij hebben het zo lang laten gebeuren zonder in te grijpen. Er wordt op dit moment gesuggereerd dat ze een racist is en alhoewel ik niets kan zeggen over haar overtuigingen, nemen we hier dingen aan. En jullie weten wat er gebeurt als we dingen veronderstellen.”

Intussen heeft de hele hetze ook financiële gevolgen voor Michele. HelloFresh, leverancier van maaltijdboxen, heeft de samenwerking met de actrice stopgezet. “Wij keuren iedere vorm van racisme of discriminatie af. We nemen de beschuldigingen aan het adres van Lea Michele heel serieus en hebben het contract met haar onmiddellijk beëindigd”, schreef het bedrijf op Twitter.

