Lea Michele verdwijnt van Twitter na felle kritiek over stilzwijgen rond Naya Rivera MVO

13 juli 2020

11u40

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt erop dat Lea Michele afscheid heeft genomen van Twitter. Sinds zondag is haar account niet meer te vinden op het socialmediaplatform. De aanleiding zijn mogelijk de vele negatieve reacties die Lea zaterdag over zich heen kreeg omdat ze nog niet publiekelijk had gereageerd op de vermissing van haar voormalige collega Naya Rivera.

‘Fans’ van Glee vonden dat genoeg reden om haar zwart te maken of de eerdere spanningen tussen Lea en Naya op te rakelen. Ook op Instagram krijgt Lea behoorlijk wat kritiek over zich heen. Daar is haar account vooralsnog gewoon online. Het is geen geheim dat Lea en Naya tijdens de opnames van Glee (2009-2015) soms een moeizame relatie hadden. Naya ontkende echter altijd dat er sprake was van ruzie.

Lea, momenteel hoogzwanger van haar eerste kindje, hield zich de afgelopen tijd sowieso al stil op sociale media. Dat kwam door de recente opschudding omdat oud-collega’s haar beschuldigden van pesterijen en vermeend racistische uitspraken op de set van Glee.

Heisa

Voormalig ‘Glee’-collega Samantha Ware (Jane Hayward) verklaarde als eerste dat het op zijn zachtst gezegd geen pretje was om met Lea te werken. “Weet je nog hoe je van mijn eerste televisieoptreden een hel maakte? Want ik zal het nooit vergeten”, schreef de actrice als reactie op een steunbetuiging van Michele aan Black Lives Matter. “Ik geloof dat je aan iedereen vertelde dat je in m’n pruik zou kakken, als je de kans kreeg. Die opmerking en nog een aantal zeer agressieve dingen die je hebt gezegd, deden me twijfelen of ik mijn acteercarrière in Hollywood wel moest doorzetten.” Ware stelde zelfs dat ze zo respectloos werd behandeld dat ze naar eigen zeggen “door een ware hel” ging.

Al snel werd de samenwerking tussen Michele en Hello Fresh stopgezet, zeker omdat verschillende andere ex-collega’s van Michele het verhaal van Ware bevestigden. Zo schreef Dabier Snell, een zwarte acteur die in 2014 een bijrolletje had in een aflevering van de hitserie: “Meid, ik mocht van jou niet aan de tafel zitten met andere castleden omdat ik ‘daar niet thuishoorde’. Fuck you, Lea.” En ook Heather Morris, die in de show gestalte geeft aan cheerleader Brittany, plaatste een reactie op Twitter. “Laat ik heel duidelijk zijn: haat is een ziekte in Amerika waar we een geneesmiddel voor proberen te vinden. Dus ik wil geen haat verspreiden. Maar Lea heeft anderen zolang respectloos behandeld, dat ik vind dat ze daar wel op aangesproken moet worden. Het was absoluut niet leuk om met haar samen te werken”, aldus de actrice.

Lea Michele zelf hulde zich eerst in stilzwijgen, maar intussen heeft de actrice haar verontschuldigingen aangeboden op Instagram. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand heb veroordeeld op basis van achtergrond of huidskleur, maar dat is het punt ook niet. Blijkbaar heb ik er mensen mee gekwetst”, schrijft ze. “Ik heb naar de kritiek geluisterd en ik leer. Het spijt me heel erg, maar ik zal hier in de toekomst beter van worden.” Sindsdien is het stil op de accounts van de zwangere ster.

LEES OOK

’Vloek van ‘Glee’’ slaat weer toe: Naya Rivera is al 3e hoofdrol die onfortuinlijk einde kent

Politie zoekt nu tóch aan land naar vermiste Glee-actrice Naya Rivera