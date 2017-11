Laurence Fishburne vraagt na 15 jaar de scheiding aan MVO

14u14 0 EPA

Acteur Laurence Fishburne (56), bij ons vooral bekend van zijn rol in 'The Matrix', gaat na 15 jaar huwelijk scheiden van zijn vrouw, Gina Torres (48). Torres kennen we dan weer uit de populaire serie 'Suits'.

Volgens Laurence waren de verschillen tussen het koppel gewoon te groot geworden, en zat er geen toekomst meer in hun relatie. Samen hebben ze een dochter van 10, Montana. Uiteraard zullen ze nog wel allebei voor haar blijven zorgen.