Laura Lynn worstelt nog steeds met dood van haar vader: "Ik moet in therapie" SD

22 februari 2018

17u40 0 Celebrities Laura Lynn (41) heeft het nog steeds ontzettend moeilijk om het overlijden van haar vader, nu bijna 4 jaar geleden, te verwerken. In het ochtendprogramma ‘De bende van Annemie’ op Radio 1 vertelt ze dat ze overweegt om de professionele hulp van een psycholoog in te schakelen.

Het lijkt Laura Lynn voor de wind te gaan. In maart viert ze haar dertienjarige carrière in de muziekwereld en volgende week duikt ze in de studio om te werken aan een nieuwe plaat. Het wordt een Nederlandstalige countryplaat die in augustus zal verschijnen.

Angst en boosheid

Ondanks de mooie vooruitzichten kampt ze nog steeds met opgekropte gevoelens van angst en kwaadheid sinds het overlijden van haar vader. “Mijn papa was pas 59 toen hij stierf. Op amper 7 weken tijd was hij er niet meer. Ik heb geen afscheid kunnen nemen en er is vooral ongeloof en kwaadheid overgebleven”, vertelt ze aan Annemie Peeters.

In die 7 weken tijd is er met geen woord gerept over de dood. “Het was een onderwerp dat we niet konden aankaarten. We wisten dat het zou gebeuren maar geen van beide durfde het gesprek aan te gaan. Tot op vandaag kan ik niet vatten dat hij er niet meer is. Men zegt dat verdriet slijt maar voor mij voelt dat niet zo aan”, gaat ze verder.

Dag om zeep

Levenspartner en toeverlaat Matthias Lens (31) steunt Laura Lynn onvoorwaardelijk en helpt haar om te gaan met het verlies. Toch ligt dat volgens haar moeilijk omdat hij niet uit ervaring kan spreken. “Hij is van het principe dat je moet kunnen loslaten maar zolang ik die kwaadheid voel lukt me dat niet”, klinkt het geëmotioneerd.

Psycholoog Bert Van Puyenbroeck, die eerder aan bod kwam in het gesprek, heeft een praktijk voor psychotherapie en is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de VUB. Hij meent dat angst een blokkerende factor is in het verwerkingsproces. “Als ik over de dood begin na te denken is heel m’n dag om zeep”, bekent ze. “Ik denk dat het helemaal niet slecht zou zijn om hulp te zoeken. Moest iemand mij kunnen helpen om het verlies draaglijker te maken en m’n angst voor de dood onder controle te krijgen, zou dat in ieder geval een pak van mijn hart zijn.”