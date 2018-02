Latin Grammy Justin Bieber bij verkeerde artiest bezorgd MVO

01 februari 2018

07u15 0 Celebrities Voor het eerst in zijn carrière heeft Justin Bieber een Latin Grammy gewonnen, voor de remix van het nummer 'Despacito' met Luis Fonsi en Daddy Yankee. Twee maanden later heeft Bieber het felbegeerde beeldje nog steeds niet binnen, omdat het per ongeluk bezorgd is bij Carlos Escalona Cruz, de muziekproducer van Marc Anthony.

Die liet via Instagram weten het allemaal erg grappig te vinden. "Ik verwachtte een Grammy voor het album Marc Anthony For Babies, maar ik kreeg die van Justin Bieber voor 'Despacito'. Hahaha!" Op de foto is Carlos te zien met Justin's Grammy en ook het moment dat hij de prijs uitpakt heeft hij opgenomen. "WTF!? Ze hebben een fout gemaakt."

Nadat Carlos de organisatie had ingelicht over hun misser, boden ze hun excuses aan en vroegen hem de Grammy terug te sturen, zodat de prijs zo snel mogelijk richting Bieber gaat.