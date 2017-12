Larry King klaagt Daily Mail TV aan na beschuldiging van aanranding MVO

07u05

Bron: ANP 0 Photo News Larry King Celebrities De advocaat van Larry King laat weten dat de voormalig televisie-presentator harde maatregelen treft tegen Daily Mail TV. Het programma beschuldigde King ervan zich aan een vrouw vergrepen te hebben en daarover is hij nu woedend. Hij dient dan ook een aanklacht in.

Larry King, presentator van de tv-show die zijn naam draagt, kan niet lachen met de beschuldigingen. Terry Richard, de ex-vrouw van zangeres Eddie Fisher, vertelde in het programma Daily Mail TV dat de legendarische host in 2005 zijn hand in Eddies jurk liet glijden en haar zo stevig bij d'r billen vastpakte, dat ze er blauwe plekken aan overhield.

Larry's advocaat ontkent dat in alle toonaarden: "Larry wil hen aanklagen en bewijzen dat het valse beschuldigingen zijn." Volgens bronnen zou King het programma vooraf gewaarschuwd hebben dit verhaal niet uit te zenden, "tenzij ze een aanklacht aan hun broek wilden hebben."

Volgens Terry staat Larry bekend als een 'grijper'. "Ja, hij heeft het ook twee keer bij mij gedaan. Hij kickt er vooral op om het te doen voor de camera, zodat je er niets van kunt zeggen op dat moment."

Daily Mail TV heeft tot dusver niet gereageerd.