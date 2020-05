Lana Del Rey haalt uit naar Ariana Grande en Beyoncé: “Zij zingen over sexy zijn, laat mij dan zingen over verliefd zijn” MVO

21 mei 2020

12u07 0 Celebrities Lana Del Rey heeft zopas bevestigd dat haar nieuwe album op 5 september uitkomt, maar in diezelfde adem haalde ze uit naar andere zangeressen zoals Ariana Grande en Beyoncé. Dat deed ze om een punt te maken tegenover andere vrouwelijke schrijvers en artiesten die haar werk denigrerend vinden.

Lana kreeg namelijk bakken vol kritiek omdat ze in één van haar liedjes huiselijk geweld ophemelt. “Dat doe ik niet”, schrijft Lana op Instagram. “Ik ben gewoon een glamoureus persoon die soms onderdanig is in een relatie, en die schrijft over haar eigen werkelijkheid.”

“Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi b, Khelani en Nicki Minaj en Beyoncé hebben nummer 1 singles gehad met liedjes over sexy zijn, geen kleren dragen, neuken en bedriegen, dus mag ik dan alsjeblieft teruggaan naar zingen over verliefd zijn? Zelfs als de relatie niet perfect is?”, haalt ze uit naar andere zangeressen. “Ik ben het zat dat ze altijd met het vingertje naar mij wijzen.”

Ze gaf alvast mee dat een paar van die negatieve gevoelens verwerkt zijn in haar komende album.

Een foto die is geplaatst door Lana Del Rey (@lanadelrey) op 21 mei 2020 om 09:26 CEST