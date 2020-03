Lana del Rey en politieofficier Sean Larkin niet langer een koppel LOV

19 maart 2020

20u33

Bron: ANP 0 Celebrities Lana Del Rey (34) en politieofficier Sean Larkin (46) zijn uit elkaar. Dat vertelde Larkin, bekend van het programma 'Live PD’, donderdag aan The New York Times. “Op dit moment zijn we alleen nog vrienden. We praten nog steeds met elkaar, maar we hebben allebei drukke schema’s”.

De twee leerden elkaar afgelopen september kennen in New York. In december maakte de zangeres hun relatie officieel op Instagram. Larkin zei tegen het Amerikaanse dagblad dat hij “natuurlijk” wist wie zijn ex-vriendin was toen ze begonnen met daten en dat zijn twee dochters “erg onder de indruk waren” van zijn nieuwe liefde. Ondanks hun bekendheid deden de twee “normale dingen die mensen in een relatie doen”, aldus de 46-jarige Larkin.

De teleurstelling zal vooral groot zijn bij Nathan Larkin, de zoon van de politieofficier. Die bleek grote fan te zijn van de zangeres, nadat er enkele foto’s opdoken waar hij Del Rey ontmoette op één van haar concerten, en ook merchandise van haar draagt.

