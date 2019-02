Lagerfeld was dol op Belgen (en zij op hem) BCL

Yumi Lambert, Hannelore Knuts, Hanne Gaby Odiele, Ine Neefs... Het lijstje met Belgische topmodellen die ooit voor Karl Lagerfeld de catwalk op mochten, is lang. Il aimait les filles belges. En zij hielden van hem. "Dat strenge imago? Een façade."

Yumi Lambert was al model, maar sinds Karl Lagerfeld de Brusselse in 2013 hoogstpersoonlijk uitkoos voor zijn Oost-Aziatisch geïnspireerde campagne, is het topmodel nog maar zelden thuis. Lambert is sinds de ontdekking door Lagerfeld de chouchou van tal van labels. En ze is niet de enige Belgische voor wie Lagerfeld een boontje had. Hannelore Knuts was het gezicht van Chanel, Anouck Lepère sierde de campagne van het Mademoiselle-parfum, Ine Neefs liep 20 shows voor hem. Maar ook Lisa Verberght, Daphne Velghe, Elise Crombez, Hanne Gaby Odiele, Kjell Bracke... allemaal mochten ze onder het goedkeurend oog van 'Kaiser Karl' de catwalk op.

Altijd goedgezind

En de Belgen hielden ook van hem - zelfs wie hem slechts toevallig eens ontmoette, zoals ex-K3'tje Kristel Verbeke. "Mogen de engelen in de hemel daar fantastisch gekleed zijn", zo postte Yumi Lambert gisteren op Instagram bij een foto van hen samen. Lambert had gehoopt hem nog eens te zien op de modeweek van Parijs, die volgende maandag start. "Ik heb gehuild toen ik besefte dat dat nu niet meer zal lukken", vertelt ze vanuit Parijs. "Ik heb mijn carrière aan hem te danken. Die shoot van drie dagen met hem in 2013 waren de gelukkigste van m'n leven."

Met zijn pikzwarte zonnebril en strakke, zuinige glimlach zag Lagerfeld er nochtans niet de makkelijkste uit. "Een façade", daar zijn alle Belgische modellen het over eens. "Hij zag er ontoegankelijk uit", zegt Lambert. "Maar eigenlijk maakte hij voortdurend grapjes. Altijd was hij joviaal en goedgezind. Gemeen? Nooit."

Ook Daphne Velghe, momenteel in de VS, zal zich Lagerfeld zo herinneren. "Een man van weinig woorden met veel charisma. Ik herinner me nog hoe hij bij een fitting in 2013 ineens voor me stond. Een memorabel moment, ik was zo geschrokken. Maar hij had er plezier in." Topmodel Ine Neefs (23), ook aan het werk in New York, is Lagerfeld vooral dankbaar. "Hij is altijd zo loyaal geweest om me telkens te boeken voor zijn show. Ik voel me zeer geprivilegieerd dat ik met zo'n icoon heb mogen samenwerken.”