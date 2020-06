Lady Gaga wilde mentor van Billie Eilish zijn SDE

28 juni 2020

17u42

Bron: ANP 0 Celebrities Lady Gaga (34) heeft onthuld dat ze Billie Eilish (18) heeft aangeboden om haar mentor te worden. De zangeres stuurde de jonge popster een bos bloemen met een briefje, nadat Eilish in januari vijf Grammy's in de wacht wist te slepen. Dat vertelt ze aan Apple Music.

"Voor mij voelt dat als een genezing, want het deed me pijn toen ik die begeleiding niet kreeg. Ik wil een mentor zijn voor iemand anders," vertelt Gaga. "Ik heb veel problemen gehad met oudere vrouwen, als het aankomt op begeleiding. Naast Celine Dion en Carole King hebben weinig mensen me geholpen om het licht te zien." De excentrieke zangeres hoopt dan ook dat jonge vrouwen zich door haar verwelkomd voelen. “Het idee dat we elkaar aanmoedigen, is zo belangrijk." Het is niet bekend wat Eilish antwoordde op het briefje van Gaga.

De zangeres bracht vorige maand haar nieuwe album ‘Chromatica’ uit. Daarop zingt ze ook een duet met Elton John, die Gaga haar mentor noemt. "Hij heeft me altijd uitgedaagd om mijn hoofd boven water te houden. Hij weet ook wanneer ik down ben. Hij weet het omdat ik mezelf verberg, want ik wil niet dat iemand me zo ziet. Elton heeft me altijd uitgedaagd om m’n kunstzinnigheid te verzorgen, en ook mezelf te verzorgen. Dat waardeer ik erg aan hem. Hij is zo uniek en bijzonder.”

