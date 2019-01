Lady Gaga verdedigt Kesha tijdens rechtszaak tegen Dr. Luke SD

30 januari 2019

17u32

Bron: The Blast 0 Celebrities Zangeres Kesha (31) is al jarenlang in verschillende rechtszaken verwikkeld tegen producer Lukas ‘Dr. Luke’ Gottwald, nadat ze hem van verkrachting beschuldigde. Ze heeft een loyale verdediger gevonden in Lady Gaga, zo blijkt uit de transcriptie van Gaga’s getuigenis uit 2017, die nu gelekt is.

In september 2017 werd Lady Gaga opgeroepen om te komen getuigen in de rechtszaak die Dr. Luke tegen Kesha had aangespannen wegens smaad. De aanklager kwam bij de ‘Shallow’-zangeres terecht, omdat Kesha haar jaren geleden een sms gestuurd had om te vertellen dat ze verkracht was. Kesha vertelde Gaga ook dat iemand van haar platenmaatschappij haar geïnformeerd had dat Gottwald ook Katy Perry verkracht had, iets wat zowel Perry als Dr. Luke ontkenden.

Lady Gaga, zelf een slachtoffer van seksueel misbruik, vertelde in haar getuigenis over hoe Kesha door de jaren heen steeds meer begon te delen met haar. “Wat ik me herinner was haar immense droefheid, en depressie en angst”, vertelde ze. “Ze was zichtbaar erg anders dan toen ik haar daarvoor gezien heb. Ik kan niet zeggen waar we het specifiek over gehad hebben. Ik weet alleen nog dat het emotioneel was en dat ik er voor haar wilde zijn.” Gottwald’s advocaten vroegen haar vervolgens of Gaga getuige was geweest van het misbruik. De zangeres antwoordde: “Weet je, wanneer mannen vrouwen aanranden, nodigen ze niemand uit om te kijken. En wanneer dit in onze industrie gebeurt, wordt het extreem geheim gehouden, en nog verergerd door de contracten en manipulatieve machtsscenario’s die juist deze situatie, waarin we ons nu bevinden, omvatten.”

Toen de advocaten van Gottwald vervolgens de legitimiteit van Kesha’s beweringen in twijfel trokken, trok Gaga hard van leer. “Ik heb concrete kennis van haar depressie. Ik heb concrete kennis van haar nood aan steun en liefde. Ik heb concrete kennis van de neerwaartse spiraal waarin ze belandde. Ik heb concrete kennis van trauma. Ik ben geïnformeerd over de zaak en ik ben intelligent. Dit meisje heeft een serieus trauma ondergaan, en ze zit er middenin. En jullie zijn er allemaal schuldig aan”, raasde Gaga. “Waarom zou dit meisje aan de hele wereld vertellen wat er gebeurde? Waarom? Weet je hoe het is voor de overlevers? Weet je hoe het is om het aan mensen te vertellen? Rol niet met je ogen. Je zou beschaamd moeten zijn.”

De zaak is nog steeds niet opgelost.