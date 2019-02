Lady Gaga verbreekt verloving lva

20 februari 2019

01u28

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Zangeres Lady Gaga en haar verloofde Christian Carino zijn uit elkaar. Dat bevestigt haar woordvoerder tegenover People.

Het is al de tweede keer dat trouwplannen van Gaga in het water vallen. Eerder zou ze in het huwelijk treden met Taylor Kinney, maar deze relatie ging in juli 2016 stuk. In februari 2017 bevestigde de zangeres haar relatie met Carino. Afgelopen oktober kondigden de twee aan te willen trouwen.

De afgelopen weken werd er al voorzichtig gespeculeerd over een mogelijke liefdesbreuk. Fans zagen dat de 32-jarige Gaga haar verlovingsring niet om had tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Toen ze een prijs won voor haar nummer Shallow uit de film A Star is Born, bedankte de zangeres haar toenmalige aanstaande ook niet.

Carino was wel mee naar de uitreiking van de Screen Actors Guild Awards en de Golden Globes.