Lady Gaga smakt tegen de vlakte nadat fan haar oppakt en van podium laat vallen TDS

18 oktober 2019

11u02

Bron: Twitter 16 Celebrities Een pijnlijk moment voor Lady Gaga (33) donderdag. Neem dat gerust letterlijk: een net iets te enthousiaste fan heeft haar immers hard laten vallen in Las Vegas. De man werd door de zangeres het podium opgeroepen voor een dansje, maar daar kon hij zijn evenwicht niet bewaren, met een pijnlijke val tot gevolg.

Gaga voerde op het moment van de val haar vaste ‘Enigma’-show op in het Amerikaanse Las Vegas. Ze riep de ‘onhandige’ fan zelf op het podium voor een dansje. Dat ging er net iets te wild aan toe: de fan tilde Gaga op, maar verloor zijn evenwicht tijdens het uitbundig ronddraaien. Daardoor zette de fan een voet naast het podium, waarna hij en Lady Gaga samen tegen de grond smakte.

Het publiek was geschrokken en maakte filmpjes van het gebeuren. De fans van Gaga vreesden dat ze mogelijk gewond was door de val, maar volgens lokale media bleef zowel de fan als de zangeres ongedeerd. Gaga liet zich evenwel niet uit het lood slaan: amper enkele seconden later stond ze ‘gewoon’ weer op het podium om haar optreden verder te zetten, alsof er nooit iets was gebeurd.