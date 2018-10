Lady Gaga mengt zich in Kavanaugh-debat: "Meest verontrustende dat ik in mijn leven al gezien heb" TK

05 oktober 2018

21u52

Bron: E! News 0 Celebrities Lady Gaga is niet te spreken over de gebeurtenissen rond de benoeming van Brett Kavanaugh in het Amerikaanse Hooggerechtshof. De zangeres haalde in 'The Late Show' uit naar president Trump.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, zoals Lady Gaga echt heet, doet momenteel talloze talkshows aan om haar nieuwe film 'A Star Is Born' - waarin ze samen met Bradley Cooper speelt - te promoten. Maar op de sofa van Stephen Colbert had ze het niet alleen over haar rol in de prent. Toen de gastheer peilde naar haar mening over de huidige politieke situatie, besloot de superster om een en ander duidelijk te maken.

"Wat ik heb gezien op het nieuws over het debat tussen Kavanaugh en dr. Ford (de vrouw die hem beschuldigt van aanranding, nvdr.), is een van de meest verontrustende dingen die ik ooit meegemaakt heb." De zangeres, die in het verleden zelf slachtoffer werd van verkrachting, nam het op voor Ford en zette president Trump op zijn plaats.

"Ik zal je eens iets vertellen, want ik heb zelf een seksuele aanval overleefd. Ik hoorde Trump tijdens een rally zeggen dat 'Ford niet meer weet hoe ze op het feestje is geraakt - kan ze dan nog weten dat ze aangerand is?'. Het antwoord is: ja! Dit is een slimme vrouw, een psychologe, niet zomaar eender wie. Als iemand aangerand wordt, dan probeert je brein je te beschermen. Het stopt alle herinneringen aan de aanval in een doos en stopt die ver weg in je hoofd, zodat we de pijn kunnen overleven. Daar is wetenschappelijk bewijs voor. Toen deze vrouw hoorde dat Kavanaugh misschien in een van de hoogste posities in ons rechtssysteem zou terechtkomen, werd die doos getriggerd en opnieuw geopend. En ze was toen dapper genoeg om de inhoud ervan met de hele wereld te delen, om dit land te beschermen."