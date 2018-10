Lady Gaga lijdt aan posttraumatische stress: "Niemand wist hoeveel pijn ik eigenlijk had" KDL

10 oktober 2018

10u03

Bron: ANP 2 Celebrities In een interview met The Guardian heeft Lady Gaga (32) haar mening gegeven over mentale gezondheid en wat daar volgens haar aan gedaan zou moet worden door artsen.

De zangeres sprak zich samen met dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur van de World Health Organization, uit over de huidige situatie in de gezondheidszorg en kaartte een aantal mogelijke verbeteringen aan. Volgens de zangeres moeten regeringen en bedrijven mentale gezondheid "bovenaan hun lijst te zetten". Gaga verwees ook naar ontwerpster Kate Spade en chefkok Anthony Bourdain, die beiden zelfmoord pleegden. "Ze zijn allemaal iemands zoon of dochter, iemands vriend of collega. Het zijn gewaardeerde en gerespecteerde leden van een familie of gemeenschap", ging de zangeres verder.

Stigma

"Zelfmoord is de meest extreme en zichtbare vorm van het hebben van een mentale ziekte, maar helaas wordt dat nog steeds niet op die manier gezien. Er rust een stigma op mentale ongezondheid, wat leidt tot angst en een gebrek aan begrip voor de mensen die aan deze ziekte lijden. Hoewel er wereldwijd miljoenen mensen zijn die kampen met mentale problemen, blijft het moeilijk om hier openlijk voor uit te komen en het ter sprake te brengen. We houden er vaak onze mond over vanwege een schaamtegevoel. Mensen met mentale problemen denken vaak dat ze minder waard zijn en dat het hun eigen probleem is dat ze aan dergelijke gevoelens ten onder gaan", vertelde Lady Gaga nog.

Depressies en posttraumatische stoornissen

Dat de zangeres een duidelijke mening over mentale gezondheid heeft, komt doordat ze in het verleden zelf meerdere malen met depressies en posttraumatische stoornissen kampte. "Ik had het gevoel constant te liegen tegenover de hele wereld, door te zeggen dat het fantastisch met me ging terwijl niemand wist hoeveel pijn ik eigenlijk had. Daarom besloot ik er open over te zijn en eerlijk te zeggen dat ik lijd aan posttraumatische stress", vertelde de zangeres vorige maand nog in Vogue.