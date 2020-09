Lady Gaga kampte met depressies en suïcidale gedachten: “Maar nu heb ik geen hekel meer aan mijn alter-ego” JVE

18 september 2020

15u47

Bron: ANP 0 Celebrities Dat faam en financiële rijkdom geen garantie is voor geluk, weet Lady Gaga (34) maar al te goed. De superster, die eigenlijk Stefani Germanotta heet, vertelde in een interview met CBS dat ze jarenlang kampte met depressies en zelfs dagelijks suïcidale neigingen had.

“Ik vond het vreselijk om beroemd te zijn. Ik vond het vreselijk om een zogenaamde ‘ster’ te zijn. Ik was doodmoe en zag het niet meer zitten", vertelt Gaga in een interview. "Ik had iets gecreëerd dat ik niet wilde. Van de ene op de andere dag kon ik niet meer naar de supermarkt. Als ik met mijn familie uit eten ging, kwamen er mensen naar onze tafel voor een foto of handtekening. Het ging ineens allemaal om mij en alleen maar om mij. Ik haatte dat.”

De zangeres, die eerder openlijk vertelde seksueel misbruikt te zijn toen ze 19 was, vond de druk om haar alter-ego Lady Gaga gestalte te geven 'enorm zwaar'. Die druk, in combinatie met het trauma dat ze opliep vanwege het misbruik, zorgde voor donkere wolken in haar hoofd. "Ik zag eigenlijk geen enkele andere reden om te blijven leven dan om er te zijn voor mijn familie.”

Gaga woonde een tijdje in een huis met meerdere huisgenoten, die haar elk op hun beurt in de gaten hielden. "Ik wilde een einde aan mijn leven maken, maar zij waakten elk uur van de dag over mij. Zij zorgden ervoor dat ik veilig was. Zodra ik wakker werd en me realiseerde dat ik niet langer meer Stefani, maar Lady Gaga was, schoot ik al in een depressie”, klinkt het.

Inmiddels heeft Gaga haar alter-ego omarmd en heeft de zangeres een positief zelfbeeld. "Ik had het nooit voor mogelijk gehouden, maar ik ben weer van mezelf gaan houden. Ik heb geen hekel meer aan Lady Gaga.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.

