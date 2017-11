Lady Gaga is verloofd MVO

09u59 1 EPA Lady Gaga en Christian Carino Celebrities Christian Carino (48) heeft zopas de grote vraag gesteld aan zijn vriendin, Lady Gaga (31). Die zei volmondig ja, dus de twee zullen binnenkort in het huwelijksbootje treden.

Carino is een succesvolle manager, die onder andere Harry Styles en Miley Cyrus onder zijn cliënten mag rekenen. Volgens insiders was hij zelfs zo attent om Gaga's vader om haar hand te gaan vragen.

De verloving vond deze zomer al plaats, maar de huwelijksplannen werden uitgesteld gezien Gaga problemen had met haar gezondheid. De 'Born This Way'-zangeres lijdt aan een spierziekte die haar soms helse pijnen bezorgt.

Ondertussen gaat het weer iets beter, en mag er gevierd worden. Het koppel heeft grootste plannen voor hun trouwfeest: een ceremonie in de Sixtijnse Kapel, een receptie in een mediterraanse grot, optredens van Madonna en andere gekke stunts. Maar wie had dan ook anders verwacht van het huwelijk van de excentrieke Gaga?