Lady Gaga is klaar om een gezin te stichten: “Ik kijk er zo naar uit om moeder te worden” SDE

08 april 2020

19u20

Bron: InStyle 0 Celebrities Op haar 34ste heeft Lady Gaga al heel wat bereikt. Een bloeiende muziekcarrière, een succesvolle film (‘A Star Is Born’), een reeks prijzen ... Maar er is een ding dat ze écht nog graag wil. “Een huwelijk", verklapt de superster in InStyle.

Lady Gaga heeft al een paar maanden een relatie met ondernemer Michael Polansky. Blijkbaar zit het best goed tussen de twee, want de zangeres denkt al aan de toekomst. Dat vertelt ze in het magazine InStyle. Op de vraag wat ze nog uit het leven wil halen, antwoordt ze dan ook meteen: “Een huwelijk.” Voor de volledigheid: Gaga droomt ook nog van “meer muziek, meer films en meer liefdadigheid via de Born This Way Foundation.” Zoals ze het samenvat: “Ik heb heel veel dromen en verwachtingen. Wat ik effectief zal bereiken, weet ik nog niet, maar ik weet wel dat ik het zal doen met de mensen waarvan ik houd.”

En de zangeres kijkt ook uit naar een eigen gezinnetje, geeft ze toe. “Ik heb heel veel zin om kinderen te krijgen. Ik kijk ernaar uit om moeder te zijn. Is het niet ongelofelijk waartoe we in staat zijn? We kunnen een mens binnen in ons laten groeien. Dan komt het er uit en is het onze taak om het in leven te houden. Het is zo grappig - iedereen werkt altijd vanuit mijn huis. Wanneer ze binnenkomen, zeg ik: ‘Welkom in de Baarmoeder!’”

Michael

In februari bevestigde Lady Gaga haar relatie met Michael Polansky. Volgens bronnen zouden Gaga en Polansky elkaar al een tijdje kennen via evenementen die voormalig Facebook-baas Sean Parker organiseert. Ook zouden ze in december samen naar het verjaardagsfeestje van Parker zijn geweest.

Tot oktober 2019 had de zangeres een relatie met een geluidsspecialist. Daarvoor was ze twee jaar samen met Christian Carino, maar ze beëindigden hun verloving in februari. Eerder was de zangeres ook al verloofd met acteur Taylor Kinney.

