Lady Gaga is in goed gezelschap: deze artiesten gingen haar al voor in Vegas TK

De kogel is door de kerk: volgend jaar krijgt Lady Gaga haar eigen show in Vegas. Ze zal er minstens 36 concerten geven in het Monte Carlo Hotel en Casino. Ze is alvast in goed gezelschap, want al deze sterren deden het haar al voor.

Getty Images for iHeartMedia