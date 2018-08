Lady Gaga in rouw na overlijden 'Zombie Boy' MVO

Bron: ANP 3 Celebrities Tattoo-model Rick Genest heeft donderdag een einde gemaakt aan zijn leven. De Canadees werd bij het grote publiek bekend door zijn optreden in de clip van Lady Gaga's 'Born This Way'. De zangeres laat weten kapot te zijn van het nieuws.

"De zelfmoord van Robert Genest, Zombie Boy, is meer dan verschrikkelijk", schreef Gaga in een tweet. We moeten harder werken om onze cultuur te veranderen, om psychische gezondheidszorg meer aandacht te geven en iets doen aan het feit dat we er niet over kunnen praten. Als je het moeilijk hebt, bel dan vandaag nog een vriend of familielid. We moeten elkaar redden."

In een volgende tweet herhaalde ze die oproep, en vroeg mensen ook contact op te nemen met bekenden van wie ze weten dat ze met psychische problemen te maken hebben. Ook kondigde de zangeres aan dat ze dit najaar met haar Born This Way-foundation komt met een initiatief waarin ze onderzoekt hoe we goedheid en geestelijke gezondheid in onze dagelijkse gewoontes kunnen opnemen.

Robert Genest was al jaren een bekende in de tattoo-wereld, waar hij de bijnaam Zombie Boy kreeg omdat hij zijn lichaam had getatoeëerd als zo'n ondode, toen hij in 2011 te zien was in Gaga's clip. Dat leverde hem klussen op als model voor onder meer GQ en Vanity Fair. Hij is 32 jaar geworden.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB Lady Gaga(@ ladygaga) link

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 Lady Gaga(@ ladygaga) link