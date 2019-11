Lady Gaga heeft tweede filmrol beet KDL

02 november 2019

08u42

Na haar succes in 'A Star is Born' lijkt Lady Gaga (33) de smaak te pakken te hebben. De zangeres heeft haar tweede grote filmrol bemachtigd, zo meldt Deadline.

Lady Gaga zal een rol spelen in een film over de familie Gucci, van het gelijknamige modehuis. De zangeres vertolkt de rol van Patrizia Reggiani, de ex-vrouw van Maurizio Gucci. Maurizio was de kleinzoon van Gucci-oprichter Guccio Gucci en werd in 1995 doodgeschoten. Patrizia werd in 1985 door Maurizio verlaten voor een veel jongere vrouw en werd mede daardoor verdacht van de moord op haar ex en hiervoor berecht. Ze kwam in 2016 vrij na een gevangenisstraf van achttien jaar.

De nog titelloze film wordt geregisseerd door Ridley Scott, die eerder in de regiestoel kroop voor onder meer ‘Blade Runner’, ‘Gladiator’ en ‘American Gangster’. Het script wordt gebaseerd op het boek ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ van Sara Gay Forden. Wanneer de film zal verschijnen, is nog niet bekend.

Oscar

Het is voor Lady Gaga haar tweede film. Vorig jaar scoorde de zangeres hoge ogen in ‘A Star is Born’. Ze werd genomineerd voor de Oscar voor beste actrice en ging uiteindelijk naar huis met het beeldje voor beste soundtrack. Die mocht ze in ontvangst nemen voor de mede door haar geschreven hit ‘Shallow’, een duet dat ze in de film zong met mede-hoofdrolspeler Bradley Cooper.