Lady Gaga heeft een nieuwe vriend: “Een Amerikaanse zakenman” SDE

03 februari 2020

19u52

Bron: Page Six 0 Celebrities Tijdens de jaarwisseling werd Lady Gaga (33) voor het eerst met een nieuwe liefde gespot. De website Page Six heeft nu achterhaald dat het om de Amerikaan Michael Polansky gaat, een zakenman.

Op de laatste dag van 2019 werd Lady Gaga zoenend gezien met een toen nog onbekende man in Las Vegas. Die man zou Michael Polansky zijn, volgens Page Six. Hij is een ondernemer en de CEO van het Instituut voor kankerimmunotherapie, dat opgezet werd door voormalig Facebook-baas Sean Parker. Volgens bronnen leerde het kersverse koppel elkaar dan ook via Sean kennen. “Michael is een hele slimme kerel, een hele slimme gast, die zich altijd op de achtergrond houdt. Men zegt dat Gaga hem ontmoet heeft op evenementen die Sean Parker in zijn huis heeft georganiseerd, waaronder de lanceringen en andere evenementen voor de stichting. Sean organiseerde in december ook een feestje voor zijn verjaardag in LA, en zowel Gaga als Michael waren aanwezig.”

Voor zover bekend is Lady Gaga sinds oktober vrijgezel. Ze had toen net een punt gezet achter haar relatie met een geluidsspecialist. De Amerikaanse was daarvoor twee jaar samen met Christian Carino, maar zij beëindigden hun verloving in februari. Eerder was de zangeres ook al verloofd met acteur Taylor Kinney.