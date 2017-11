Lady Gaga en Joe Biden werken weer samen MVO

08u04 0 Photo News Celebrities Voormalig vicepresident Joe Biden van de Verenigde Staten en popdiva Lady Gaga slaan de handen ineen door samen centra voor slachtoffers van seksueel geweld op te richten. De 75-jarige Biden ontvouwde zijn plannen op de bijeenkomst 'Women of the Year in New York'.

Joe Biden zet zich al een tijdlang in tegen geweld tegen vrouwen. ''Vrouwen die misbruikt zijn houden daar op de lange termijn last van. Ik werk nu met Lady Gaga om centra op te richten waar deze vrouwen terecht kunnen voor hulp'', zei Biden. ''Eindelijk erkennen we de langetermijneffecten op de gezondheid van vrouwen en mannen die misbruikt zijn."

Het duo werkte eerder samen tijdens de campagne 'It's On Us' tegen seksueel geweld op Amerikaanse universiteiten.