Lady Gaga en Bradley Cooper vier keer genomineerd voor Grammy's (maar Kendrick Lamar krijgt meeste nominaties) TDS

07 december 2018

15u28

Bron: ANP 0 Celebrities Lady Gaga en Bradley Cooper hebben samen vier nominaties gekregen voor een Grammy Award. Zij maken samen kans op beeldjes voor de muziek van de film ‘A Star is Born’.

Hun duet Shallow, dat een grote rol in de film speelt, kreeg vier nominaties. Het lied maakt kans op een prijs in de categorieën beste plaat van het jaar, beste lied, beste duet en beste lied voor een film.

Daarnaast maakt Gaga in haar eentje kans op een prijs voor het nummer Joanne. Eerder deze weken hoorden Gaga en Cooper al dat zij kans maken op vier Golden Globes voor het succesvolle drama.

‘A Star is Born’ is de derde remake van de filmklassieker uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Jackson Maine (Cooper) is een rockster die worstelt met demonen uit het verleden en de fles; Ally (Lady Gaga) is een serveerster met een gouden stem. Na een toevallige ontmoeting biedt hij haar de kans om door te breken, met alle gevolgen van dien.

De meeste beeldjes

Kendrick Lamar heeft dit jaar de meeste nominaties voor de Grammy Awards gekregen. De rapper maakt kans op acht beeldjes, op de voet gevolgd door Drake, die zeven keer werd genomineerd.

Lamar kreeg onder meer een nominatie voor de soundtrack van de film ‘Black Panther’ als beste album van het jaar. Verder maakt Lamar kans op de prijzen voor beste lied, beste rap-lied en beste lied voor een film. Hij is daarnaast genomineerd voor King’s Dead, in de categorie beste rapoptreden.

In totaal worden er Grammy’s uitgereikt in 84 categorieën. De uitreiking is op 10 februari in Los Angeles. De belangrijkste muziekprijzen van de VS worden voor de 61e maal toegekend.