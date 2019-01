Lady Gaga en Bradley Cooper steunen collega Sam Elliott ondanks nederlaag op de Globes TK

Sam Elliott heeft gisteren zijn handen en voeten vereeuwigd op het sterrenplein voor het Chinese Theater aan de Walk of Fame in Hollywood. ‘A Star Is Born’-collega's Lady Gaga en Bradley Cooper juichten hem daarbij toe, amper een dag na hun teleurstelling op de Golden Globes.

Ook zijn ‘The Ranch’-tegenspeler Ashton Kutcher was aanwezig bij de ceremonie, waarbij de 50-jarige carrière van de acteur werd gevierd. Sam speelt in de Netflix-serie de vader van Ashton, en in ‘A Star Is Born’ de broer van Bradley, die een toespraak hield tijdens de festiviteiten gisteren. Hij noemde zijn vakgenoot daarin "een van de meest getalenteerde, gulle en bescheiden acteurs waar ik ooit mee heb gewerkt."

Lady Gaga deelde op haar Instagram Stories een paar kiekjes van de ceremonie. Op één daarvan omhelst ze haar 74-jarige collega. Op een andere foto, waarop ze met Bradley toekijkt hoe Sam zijn handen in het cement zet, schreef ze: "We houden van je Sam."