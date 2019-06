Lady Gaga bevestigt voor de eerste keer zelf verbroken verloving SD

04 juni 2019

14u19

Bron: Metro UK 0 Celebrities Hoewel de geruchten over een breuk met verloofde Christian Carino (50) al langer de ronde deden, heeft Lady Gaga (33) nu voor de eerste keer zelf bevestigd dat ze opnieuw vrijgezel is.

Lady Gaga sprak tijdens een optreden in Las Vegas het publiek toe voor ze het nummer ‘Someone To Watch Over Me’ van Ella Fitzgerald ging zingen. “De vorige keer dat ik dit nummer zong, droeg ik een ring om mijn vinger", vertelde ze. “Het zal wel anders zijn deze keer”, voegde de zangeres eraan toe. Al maanden deden de geruchten de ronde dat Lady Gaga en haar verloofde Christian Carino uit elkaar zouden zijn, maar het nieuws werd nooit officieel bevestigd - tot nu.

De twee werden in februari 2017 een koppel, niet lang nadat Gaga brak met haar eerdere verloofde, acteur Taylor Kinney. In oktober 2018 bevestigde de zangeres dan dat ze opnieuw verloofd was, met Carino dit keer. Haar reusachtige verlovingsring zou 300.000 pond gekost hebben, zo'n 338.129 euro. Nu is ook deze relatie dus voorbij.