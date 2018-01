Laatste chemo Julia Louis-Dreyfus: "Mijn kinderen waren een grote steun" MVO

Julia Louis-Dreyfus Celebrities Goed nieuws voor Julia Louis-Dreyfus. De actrice heeft haar laatste chemotherapie gehad en dat was voor haar twee zonen Charlie (20) en Henry (25) reden om hun moeder een hart onder de riem te steken. De jongens maakten een filmpje op Michael Jackson's nummer 'Beat It', verwijzend naar de strijd die hun moeder de afgelopen maanden heeft geleverd.

De 'Seinfeld'-actrice plaatste het filmpje op haar Instagram en schreef erbij: "Dit maakten mijn jongens voor me, op de dag van mijn laatste chemo. Best wel lief toch? Zijn ze niet geweldig!"

Op de social media accounts van zowel Charlie als Henry zijn foto's van Julia te zien, waarbij de jongens ontroerende teksten schreven. "Ik ben iedereen superdankbaar voor alle steun en lieve woorden!" schreef Henry. Charlie zei: "De support voor mijn moeder is overweldigend. Niets dan liefde voor iedereen die haar steunt! Mijn moeder is echt te gek!"

Julia is erg open geweest over haar strijd tegen borstkanker en deelde haar ervaringen regelmatig via haar socials. "Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Vandaag ben ik die vrouw. Het goede nieuws is, is dat ik een geweldige groep vrienden en familie om me heen heb, die me hier doorheen gaat slepen."

My beauty boys @henryhallmusic @charlie_hall made this for me today, my last day of chemotherapy. Pretty swell, right? Ain't they sweet?