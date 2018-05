Laatste aflevering 'Afscheid' grijpt naar de keel: "Mama heeft nog brieven geschreven voor onze verjaardag" MVO

28 mei 2018

13u43 0 Celebrities De zesde en laatste aflevering van 'Afscheid' wordt een aangrijpend, krachtig slot. Annick heeft jammer genoeg al afscheid moeten nemen van haar gezin. Voor Theo is er nieuwe hoop aan de horizon: hij heeft zijn levensverwachting ruim overschreden.

Louis en Charlotte gaan dapper verder en blijven heel sterk onder het verlies van hun mama. Louis vertelt over de brieven die Annick nog heeft geschreven voor zijn verjaardag. "Daar stonden veel lieve dingen in, maar ze waren moeilijk om luidop te zeggen. Ze heeft daar veel tijd in gestoken."

Theo ziet de toekomst weer positief in. De dokters gaven hem maar een jaar, maar dat is ondertussen al een dik jaar geleden. Aan het begin van het programma zei hij aan het begin van het einde te staan. "Maar wie weet sta ik nu wel aan het begin van het begin", lacht hij.

'Afscheid', 21u30, één