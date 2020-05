La Roux moest excuses aanbieden aan beledigde Kanye West: “Ze hadden me verklikt” SDE

04 mei 2020

15u06

Bron: ANP 0 Celebrities La Roux (32) moest ooit haar excuses aan Kanye West (42), die ze beledigd had. Dat heeft de Britse zangeres, bekend van ‘Bulletproof' en ‘In For The Kill’, toegegeven in de podcast ‘Slacker’.

De zangeres, wiens echte naam Elly Jackson is, vertelt in de podcast hoe ze ooit in dezelfde studio werkte als de Amerikaanse rapper. Ze was niet echt onder de indruk van zijn manier van doen, klinkt het. “Hij is een van die mensen die nooit 100 procent normaal is”, zegt ze. “Je kan over niets dat gewoon is praten. Je kan gewoon geen normale conversatie met hem hebben. 24 uur per dag voert hij een showtje op, zo is hij gewoon. Zoiets zal ik nooit meer meemaken. Het was zo raar.” Volgens Elly doet Kanye dat bewust, om een reactie uit te lokken. “Hij wil dat mensen van hem weglopen en zeggen: ‘Dat was echt gek.’”

Een gemeenschappelijke vriend verklapte haar gevoelens echter aan Kanye, waarop die prompt om een verontschuldiging vroeg. “Het was vrij creepy”, zegt de zangeres daarover. “Ik herinner me nog dat ik de excuusbrief schreef. Ik zat op mijn zetel en lachte met mezelf terwijl ik schreef: ‘Beste Kanye ...’ Ze hebben me verklikt. Het was belachelijk." En de Britse vervolgt: “Ik schreef de hele brief met een gigantische grijns op m’n gezicht. Ik zei niets slecht over hem. Ik zag gewoon gedrag - dat niet aan mij gericht was - dat ik verwarrend en verontrustend vond.”

Grootspraak

De echtgenoot van Kim Kardashian, die kampte met mentale problemen, komt vaker in het nieuws vanwege zijn opmerkelijke uitspraken op social media en in interviews. Zo vergeleek de rapper zichzelf meerdere keren met God en Jezus en zei hij meermaals zichzelf de beste artiest ooit te vinden. Kanye onthulde onlangs dat hij een alcoholprobleem heeft gehad. “Mensen hebben me een gek persoon genoemd, mensen hebben me alles genoemd - behalve een functionerende alcoholist.” Ondertussen is Kanye geheelonthouder.

