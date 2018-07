Kylie Minogue is opnieuw dolverliefd KDL

03 juli 2018

11u05 0 Celebrities Kylie Minogue (50) heeft in het verleden weinig geluk gehad in de liefde, maar nu is de zangeres opnieuw dolverliefd.

Al sinds april doen er geruchten de ronde dat Kylie gevallen was voor de charmes van Paul Solomons, de creatief directeur van het Britse magazine GQ. De twee zouden zelfs al sinds februari stiekem aan het daten zijn.

Nu heeft de zangeres haar relatie met Paul bevestigd. Kylie deelde namelijk een foto waarop ze al kussend te zien zijn met haar 1,7 miljoen volgers op Instagram. Dat Kylie veel vertrouwen heeft in deze relatie, werd onlangs duidelijk toen ze in een interview met The Sun vertelde dat ze misschien toch wel wilde trouwen, iets wat ze een tijdje voordien nog volledig had uitgesloten omdat haar verloofde haar bedrogen had. 'Misschien zal ik ooit trouwen, misschien niet. Ik weet het niet. In elk geval: het leven is niet een beetje, maar een heel stuk beter nu. Het is geweldig', vertelde ze toen, zonder al iets over haar nieuwe relatie prijs te geven.

I ❤️ NY Een foto die is geplaatst door null (@kylieminogue) op 03 jul 2018 om 01:55 CEST

#togetherforever #wales just a little bit excited now!! Een foto die is geplaatst door null (@paulsolomonsgq) op 16 jun 2016 om 14:33 CEST