Kylie Minogue geeft vijf clubshows in Europa MVO

08 februari 2018

Kylie Minogue komt naar Europa voor een kleine clubtour van vijf shows, te beginnen in Londen in Café de Paris op 13 maart.

Daarna reist Kylie Minogue door naar Manchester, Barcelona en Parijs om op dinsdag 20 maart haar Europese tourneetje af te sluiten in de bekende club Berghain in Berlijn.

De tournee gaat vooraf aan de release van haar in Nashville opgenomen album Golden dat ze op 6 april uitbrengt. De single Dancing is al uit. Kylie: "Ik ben zo enthousiast om liedjes van mijn nieuwe album Golden in deze iconische Europese clubs uit te mogen voeren. Al deze locaties zijn uniek en deze shows zullen nieuw, intiem en leuk zijn. Ik kan niet wachten deze liedjes tot leven te brengen en natuurlijk zorg ik voor een paar verrassingen voor mijn fans."