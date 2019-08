Kylie Minogue brengt unieke versie van ‘The Loco-Motion’ in treinstation TK

05 augustus 2019

0

Als Kylie Minogue op tournee is, staat ze ‘s avonds meestal op het podium. Overdag is er echter wel wat tijd om de plaatselijke toeristische trekpleisters te bezoeken, zoals de mini-stoomtrein van Scarborough in Engeland. En dan kon een geïmproviseerde versie van ‘The Loco-Motion’ natuurlijk niet ontbreken.