Kylie Jenners leven begon pas ná het krijgen van haar dochter AVA

22 maart 2019

18u00

Bron: People 0 Celebrities Realityster Kylie Jenner (21) zegt dat haar leven pas begon na het krijgen van haar dochter Stormi. In een interview vertelt de Amerikaanse dat haar 13-maand oude dochter haar leven compleet veranderde.

De halfzus van Kim Kardashian sprak in een nieuw interview met ‘Interview Germany’ open over haar leven als jonge moeder. Jenner zegt dat ze altijd al op jonge leeftijd kinderen wou: “Ik herinner me nog dat mensen me altijd vroegen of ik wel voorbereid was om moeder te worden. Ik wist altijd al dat ik er klaar voor was, maar je weet niet hoe groot die liefde is tot je je kind gekregen hebt. Ik voel dat ik hiervoor gemaakt ben en mijn dochter heeft mijn leven in goede zin veranderd,” legt Jenner uit.

Broertje of zusje?

Jenner voegt daaraan toe dat haar dochter zorgde voor een positieve verandering in haar leven: “De manier waarop ik naar dingen kijk is veel positiever en ik heb echt het gevoel dat mijn leven pas begonnen is toen ik haar kreeg.”

De oprichtster van ‘Kylie Cosmetics’ gaf in het verleden al toe dat ze Stormi nog een broertje of zusje zou willen geven én dat ze zelfs al nadacht over een naam. Al is ze voorlopig nog niet helemaal klaar voor gezinsuitbreiding, vertelt ze in het interview: “Ik wil wel meer kinderen, maar ik heb geen plannen voor de nabije toekomst.”