Kylie Jenners dochter Stormi kreeg bizar dure cadeau's, dit zijn ze op een rij MVO

07 februari 2018

14u21 3 Celebrities Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott nemen enkel genoegen met het allerbeste, of beter gezegd het allerduurste, als het op hun dochter Stormi aankomt. De cadeautjes die ze ontvingen uit de winkel 'Petit Tresor' in Beverly Hills, waar hun geboortelijst lag, zijn dan ook bijzonder prijzig.

Om te beginnen kocht één van haar zussen een grijs XL babydeken in alpacawol. Daarop werd Stormi's naam in het groot geborduurd (haar naam was dus al bekend voor de geboorte).

Kylie's vader, Caitlyn Jenner, spendeerde maar liefst 3.000 dollar (2.341 euro) in de winkel. Dit zijn alle cadeautjes op een rij.

Grijs babydeken in alpacavacht, gepersonaliseerd - $580 (€470)

Wit schommelschaap - $ 1.000 (€810)

Witte Mima Zari buggy met zwart-witte streep - $1.500 (€1.215)

Luiertas van Jem + Bea - $700 (€567)

His & hers luiertas - $250 (€203)

