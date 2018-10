Kylie Jenner zit toch weer aan de lipfillers TK

10 oktober 2018

08u39

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel ze een poosje geleden meldde lipfillers afgezworen te hebben, lijkt Kylie Jenner nu toch weer voor de bijl te zijn gegaan door haar lippen 'een touch-up' te geven, meldt Page Six.

De realityster zei in juli dat ze klaar was met fillers, maar nu bedankt ze in een Insta Story het bedrijf Pawnta Cosmetic Dermatology voor 'de lipvulling'. Het is de eerste keer dat Kylie openlijk schrijft over haar hernieuwde ingreep, nadat ze eerder zei liever naturel door het leven te willen gaan.

De jongste 'KarJenner' telg liet de afgelopen jaren flink aan zich sleutelen om zo een 'nieuw' imago te creëren. Haar opgevulde lippen waren een van de belangrijkste veranderingen, die ze ook heeft ingezet voor de verkoop van haar eigen make-uplijn Kylie.