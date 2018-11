Kylie Jenner zet dochter van 9 maanden in om cosmeticamerk te promoten Leon Van Wijk

19 november 2018

01u48

Bron: AD 0 trying to teach her some new words 🙄🤣😂😍😍😍 Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 18 nov 2018 om 20:02 CET Celebrities Realityster Kylie Jenner (21) heeft haar negen maanden oude dochtertje Stormi gebruikt om haar cosmeticamerk te promoten. De halfzus van Kim Kardashian deelde vanavond een filmpje met haar 119 miljoen Instagram-volgers, waarin ze haar oogappel leert ‘Kylie Cosmetics’ te zeggen.

In de video, die binnen een uur miljoenen keren werd bekeken, zit de kleine Stormi op bed met een make-upsetje van haar moeders merk in haar handen. Jenner zegt tot twee keer toe langzaam de merknaam, in de hoop dat haar dochter die nazegt. Stormi komt echter niet verder dan ‘dada’, waarop Kylie haar missie staakt.



Jenner heeft de publieke aanbeveling van haar dochter op zijn zachtst gezegd niet echt nodig. Haar cosmeticamerk is al honderden miljoenen dollars waard en Kylie zelf wordt volgend jaar waarschijnlijk de jongste miljardair ooit.



Geheim

De onderneemster deelde de afgelopen maanden overigens vaker foto’s van haar dochter op sociale media. Dat is een groot verschil met de periode voor haar bevalling. Kylie’s zwangerschap was tot begin dit jaar immers het best (en tegelijkertijd slechtst) bewaarde geheim in de showbizzwereld.



Amerikaanse media speculeerden vorig jaar volop over de zwangerschap van Jenner, die daarover zelf nooit één woord had gezegd. En ineens was daar het bericht op Instagram. Jenner was bevallen van een dochter, onthulde ze.

Ik wist dat mijn baby elk beetje stress en iedere emotie zou voelen, dus ik koos ervoor om het op deze manier te doen, voor ons geluk Kylie Jenner

De realityster begon haar blijde nieuws met een ernstig excuus. Al sinds haar tienerjaren leefde ze voor het oog van de camera’s. Dagelijks hield ze haar miljoenen volgers op Instagram en Snapchat op de hoogte van alles wat ze deed. Maar haar zwangerschap luidde een oorverdovende radiostilte in.



“Ik begrijp dat jullie gewend zijn dat ik jullie meeneem op al mijn tochten”, schreef Kylie. “Maar mijn zwangerschap was er eentje waarbij ik ervoor koos om dat niet te doen ten overstaan van de hele wereld.” Jenner wilde zich “op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier” voorbereiden op de rol van haar leven: die van moeder. “Ik wist dat mijn baby elk beetje stress en iedere emotie zou voelen, dus ik koos ervoor om het op deze manier te doen voor mijn baby’tje en ons geluk.”



Haters en fans verenigd

De Kardashian-Jenner-(half-)zussen hebben miljoenen fans en waarschijnlijk evenzoveel haters, maar na de bekendmaking stonden de twee kampen voor even aan één kant. Want de manier waarop Jenner haar zwangerschap buiten de spotlights had gehouden, vonden zelfs haar grootste critici getuigen van klasse.



Ze gedroeg zich een keer als een ‘normale’ vrouw, zo prezen mensen haar in de talloze reacties onder berichten in Amerikaanse media. En ze toonde zich eens niet zo geldbelust.



Kylie had immers makkelijk enkele tonnen of zelfs miljoenen dollars kunnen vangen als ze haar zwangerschap had ‘verkocht’ en op de foto was gegaan voor een groot tijdschrift. Voor iemand die haar Instagramaccount zonder enige schroom gebruikt als reclamevehikel voor haar eigen cosmeticamerk, was haar terughoudendheid volgens velen een classy move.