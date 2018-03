Kylie Jenner wil 'pre-baby body' zo snel mogelijk terug SD

27 maart 2018

23u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Kylie Jenner (20) beviel amper twee maanden geleden van dochtertje Stormi Webster, maar is nu al helemaal in topvorm. Dat bewijzen enkele foto's en filmpjes op Instagram. Toch worden de beelden niet eenduidig positief onthaald. "Mooi, maar niet realistisch", luidt het in de reacties.

Kylie is helemaal terug op sociale media. Op Snapchat deelde de realityster eerder deze week een filmpje waarin ze pronkt met haar platte buik. Gisteren ging ze nog een stapje verder met haar 'summer goals' serie en plaatste ze bij wijze van throwback een zwoele bikinifoto op Instagram van zichzelf vóór haar zwangerschap. "Doelstellingen voor deze zomer", klinkt het.

🍑 goals! 3/24/18 Een foto die is geplaatst door null (@kyliesnapchat) op 24 mrt 2018 om 20:06 CET

Het merendeel van haar volgers juicht het filmpje toe en feliciteert haar met het feit dat ze zo snel terug in vorm is. "Wow, je ziet er fantastisch uit", schrijft een fan. Toch schept dit volgens sommige anderen een onrealistisch beeld voor kersverse moeders. "Met geld kan je alles. Hier is duidelijk plastische chirurgie aan te pas gekomen", klinkt het. "Stop met jonge mensen leugens voor te houden." Een andere volger nuanceert: "Ze is 20. Het is aannemelijk dat haar lichaam zo snel herstelt."

summer goals 😏 #tb Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 26 mrt 2018 om 00:43 CEST

Het is geen geheim dat de Kardashian-Jenner-clan niet vies is van plastische chirurgie en photoshop in de ultieme strijd voor het perfecte lichaam. Maar klaarblijkelijk hebben ze nog een ander 'hulpmiddeltje': de waist trainer. Een soort elastische corset die voor een slankere taille moet zorgen. Kylie promoot het product enthousiast op Instagram.

Gelukkig lijkt Kylie zich niets aan te trekken van de reacties en geniet ze volop van het kersverse moederschap. Vorige week trakteerde ze haar volgers op een eerste selfie met Stormi. De kleine meid stelt het goed en lijkt de camera niet te schuwen. Volgens BFF Jordyn Woods beleeft Kylie het moederschap met vallen en opstaan. "Het is een nieuwe ervaring maar al doende leert ze veel bij", vertelt Woods aan People. "Ik denk dat je een sterke vrouw moet zijn om een kind te dragen. Ik bewonder elke vrouw die een bevalling heeft doorstaan." Mama Kris Jenner vindt alleszins dat Kylie het voorbeeldig doet. "Ze is een fantastische moeder", vertelt ze aan People.

stormiiiiiiiii🖤 Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 23 mrt 2018 om 20:23 CET